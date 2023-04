SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dia de agenda de indicadores esvaziada no Brasil e nos Estados Unidos, o dólar abriu em queda nesta terça-feira (18). As atenções dos investidores está voltada principalmente para a entrega da proposta de novo arcabouço fiscal para o Congresso, que já era esperada para esta segunda-feira (17), e para o PIB (Produto Interno Bruto) da China no primeiro trimestre.

Às 9h26 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,23%, a R$ 4,9268 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,33%, a R$ 4,9335.

O índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes caía cerca de 0,40% nesta manhã, depois que dados mostraram que o PIB da China cresceu 4,5% nos primeiros três meses do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado superou as previsões de analistas de uma expansão de 4,0% e marcou o crescimento mais forte em um ano, já que o fim das rígidas restrições contra a Covid aliviou empresas e consumidores afetados pelos problemas causados pela pandemia.

A China é a maior parceira comercial do Brasil, o que explica a sensibilidade do real ao noticiário envolvendo a segunda maior economia do mundo.

Na segunda-feira, a Bolsa fechou em baixa, enquanto o dólar subiu. Em um dia sem muitos indicadores relevantes aqui e nos EUA, os investidores ficam em compasso de espera por novidades sobre o novo arcabouço fiscal, ou sinalizações sobre os juros.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,25%, a 106.015 pontos. O dólar comercial à vista encerrou o dia com alta de 0,40%, a R$ 4,936.

Nos mercados futuros, os juros ficaram próximos da estabilidade. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 passaram de 13,19% do fechamento da última sexta-feira (14) para 13,21%. Para janeiro de 2025, a taxa subiu de 11,88% para 11,89%. No vencimento em janeiro de 2027, os juros caíram de 11,74% para 11,73%.

Esta semana é mais curta no Brasil, com o feriado de Tiradentes na próxima sexta-feira (21). Até lá, alguns eventos e indicadores importantes vão ficar na mira dos investidores.

Destaque para o índice de inflação ao consumidor na Zona do Euro e o Livro Bege, documento do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) que trata do ambiente econômico dos Estados Unidos e pode dar sinais sobre os juros. Ambos saem na próxima quarta-feira (19).

Nesta segunda-feira, analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver um afrouxamento maior da política monetária neste ano, ao mesmo tempo que elevaram a perspectiva para a inflação em 2023 acima de 6%.

A pesquisa Focus divulgada pelo BC aponta que a expectativa agora é de que a taxa básica de juros Selic termine este ano a 12,50%, de 12,75% antes.

Outro dado importante divulgado pelo BC nesta segunda-feira foi o de atividade econômica em janeiro. O IBC-Br teve em janeiro recuo de 0,04% na comparação com o mês anterior, segundo dado dessazonalizado do indicador.

Os investidores aguardam o envio da proposta de novo arcabouço fiscal ao Congresso. Na última sexta-feira (14), foi enviado o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2024, que condiciona alguns gastos à aprovação das novas regras.

O PLDO prevê a possibilidade de expandir os gastos em R$ 172 bilhões acima do permitido pelas regras de hoje. O valor poderá ser usado se aprovada a nova lei para as contas públicas sendo proposta pelo governo, que tem como objetivo implementar um regime para despesas mais flexível que a atual regra do teto.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira acreditar que o envio do arcabouço fiscal ao Congresso acontecerá na terça-feira, mas ponderou que "pode ficar para depois", acrescentando que o envio depende da Casa Civil e dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.

O destaque de queda dentro do índice ficou com a ação ordinária da 3R Petroleum, que fechou em baixa de 15,69%. A empresa anunciou, na noite deste domingo (16), um aumento de capital entre R$ 600 milhões e R$ 900 milhões, com emissão de novas ações.

Nos Estados Unidos, os índices de ações em Nova York oscilaram bastante durante o dia, e fecharam com leves altas. O dólar também registrou valorização ante outras moedas fortes globais, com o índice DXY subindo 0,53% às 17h20 (horário de Brasília).

Os investidores estão na expectativa pelos resultados de bancos e grandes empresas no primeiro trimestre de 2023, para tentar ter sinais mais claros de como o Fed vai conduzir a política de juros a partir da reunião marcada para maio.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, enquanto o S&P 500 subiu 0,33%. O Nasdaq encerrou o dia com avanço de 0,28%.

Ainda no exterior, as ações da Airbus subiram 1,47%, e da Air France avançaram 2,07% na Bolsa de Paris. Isso depois que o tribunal de apelação de Paris absolveu, após 14 anos, o fabricante de aviões e a empresa aérea de homicídio culposo, sem intenção de matar, pela queda do voo 447 no mar, em 2009.