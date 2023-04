SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon anunciou nesta terça-feira (18) ter adicionado à plataforma de streaming Prime Video a opção de alterar o volume apenas das vozes dos personagens, sem influenciar trilha sonora ou efeitos sonoros. A tecnologia, chamada pela empresa de Dialogue Boost, está disponível apenas para falas em inglês.

O recurso inédito visa tornar a experiência audiovisual mais acessível a pessoas com deficiência auditiva, segundo publicação no blog da gigante da tecnologia. Serve também para qualquer usuário encontrar um volume mais confortável.

A opção está disponível no aplicativo do Prime Video, para clientes de todo o mundo, em obras originais da Amazon, como as séries "Tom Clancy's Jack Ryan", "Maravilhosa Sra. Maisel" e "Harlem", e os filmes "Doentes de Amor", "Querido Menino" e "Apresentando os Ricardos".

A gigante da tecnologia vai adicionar o recurso a outros conteúdos ao longo deste ano. A reportagem não conseguiu usar o Dialogue Boost no navegador.

Antes, o Dialogue Boost estava disponível apenas em home theaters de alta qualidade, algumas smart TVs e sistemas especializados de áudio.

O Dialogue Boost usa inteligência artificial para detectar pontos em que pode ser difícil compreender o conteúdo das falas, separa e aumenta o volume das faixas de frequência características do diálogo humano.

O vice-presidente de tecnologia da Amazon, Raf Soltanovich, afirma que a empresa investe para aumentar a biblioteca de conteúdos com legendas e audiodescrição e ser pioneira em inovação, para criar um streaming mais acessível.

COMO ACESSAR O DIALOGUE BOOST

Pause o filme, para acessar o menu de reprodução. Clique no botão de opções de áudio e legenda, o primeiro ícone do canto superior direito da tela. Na coluna áudio, o usuário pode escolher o volume dos diálogos desejados -normal, "Dialogue Boost: Low" (incremento baixo), "Dialogue Boost: Medium" (incremento médio) ou "Dialogue Boost: High" (incremento alto).