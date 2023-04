SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas do começo do ano impulsionaram a comercialização de energia excedente das hidrelétricas para a Argentina e o Uruguai, segundo a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

De acordo com os novos dados da entidade que serão divulgados nesta quarta-feira (19), foram 1.761 megawatts médios exportados para os dois países vizinhos em março.

O volume foi maior do que os resultados registrados em fevereiro (1.487 megawatts médios) e janeiro (553 megawatts médios).

Também em seu relatório mensal, a CCEE registrou recorde no consumo de energia no Brasil, que alcançou 72.475 megawatts médios em março. O aumento foi de 2,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado.