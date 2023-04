RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Spotify ficou fora do ar na manhã desta quarta-feira (19). O Downdetector, site de monitoramento de serviços online, registro um pico de 717 reclamações às 9h06 relatando problema no serviço de streaming de música online. A empresa confirmou a queda, mas disse que a situação parece estar melhor.

Dentre os problemas mais notificados, 46% são relacionados ao website e outros 46%, com a funcionalidade de streaming. Já 6% envolvem falha em fazer login.

A instabilidade na plataforma também chegou aos trending topics (assuntos do momento) do Twitter no Brasil por volta das 9h, sendo o segundo mais comentado, com 672 mil tweets até o momento. O tema também é falado em outros países, como nos Estados Unidos.

Internautas fazem publicações sobre a falha, inclusive compartilhando memes ?atitude comum quando plataformas apresentam instabilidade.

Pela rede de Elon Musk, o perfil oficial de suporte @SpotifyStatus, que fornece atualizações sobre o status da plataforma de áudio, confirmou os problemas. Segundo eles, algo não está funcionando corretamente e estão trabalhando para fazer os consertos necessários. A empresa agradeceu as sinalizações dos usuários.

Às 9h48, o perfil publicou que a situação parece estar melhor e, caso o usuário precise de ajuda, deve procurar o @SpotifyCares.

Procurado pela reportagem, o Spotify Brasil afirmou que o @SpotifyStatus é o responsável por trazer novidades sobre a instabilidade.