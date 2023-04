SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal abre a consulta nesta quinta-feira (20), às 10h, para o lote residual de restituição do Imposto de Renda referente a abril de 2023. O pagamento será feito a quem caiu na malha fina e acertou as pendências ou quem entregou a declaração de anos anteriores com atraso.

O lote deste mês terá 290.934 contribuintes, que receberão um total de R$ 344,04 milhões. A quantia será depositada em 28 de abril.

A consulta para saber se o contribuinte receberá o dinheiro neste lote deve ser feita no site da Receita Federal. É preciso clicar em Meu Imposto de Renda. Em seguida, vá em Consultar a Restituição, informe o CPF e a data de nascimento, e selecione o ano da declaração. O sistema mostrará as informações sobre o crédito.

A Receita ainda disponibiliza o acesso por aplicativo para tablets e celulares, que permitem consultar a base de dados da instituição com informações sobre a liberação de restituições do IR e a situação cadastral do CPF.

Entre os beneficiados estão

- 3.647 idosos acima de 80 anos

- 25.136 idosos entre 60 e 79 anos

- 3.957 pessoas com deficiência ou doença grave

- 9.615 contribuintes que têm o magistério como maior fonte de renda

- 248.579 contribuintes que não estão entre os prioritários

O pagamento será feito na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda ou por indicação da chave Pix. Caso o crédito não seja feito, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito pelo Portal BB, acessando esse link ou ligando para a Central de Relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se a quantia não for resgatada em um ano, o contribuinte deve fazer a solicitação pelo portal do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita Federal. No menu Declarações e Demonstrativos, clique em Meu Imposto de Renda e selecione Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

IMPOSTO DE RENDA 2023 SÓ COMEÇA A PAGAR RESTITUIÇÃO EM MARÇO

A restituição do Imposto de Renda 2023 só começará a ser paga em 31 de maio, prazo final para entregar a declaração do IR neste ano. São cinco lotes de pagamentos, de maio a setembro.

Em 2022, a fila de prioridades, que inclui idosos, pessoas com deficiência, doentes graves e profissionais cuja maior fonte de renda é o magistério, também terá os contribuintes que entregarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por Pix.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2023

Lote Data do pagamento

1º 31 de maio

2º 30 de junho

3º 31 de julho

4º 31 de agosto

5º 29 de setembro