SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BuzzFeed encerrará sua divisão de notícias como parte de um esforço para cortar 15% de sua equipe e reduzir custos, disse o presidente da companhia, Jonah Peretti, em um comunicado interno, obtido pelo jornal The New York Times.

A decisão deverá afetar cerca de 60 postos de trabalho, de acordo com informações apuradas pelo jornal. Parte dos jornalistas serão realocados em sites do grupo, como o próprio BuzzFeed e o Huffpost.

O BuzzFeed News chegou a ganhar um prêmio Pulitzer, o mais importante do jornalismo nos EUA, em 2021, por reportagens sobre desrespeito aos direitos humanos em Xinjiang, na China.

No entanto, a operação do site de notícias nunca se mostrou rentável financeiramente. Os custos eram bancados com recursos de outras áreas da empresa.

O BuzzFeed News tinha uma operação brasileira, fechada em 2020, na esteira da crise financeira gerada pela pandemia.

