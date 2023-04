SÃO PAULO, (UOL-FOLHAPRESS) - O Mercado Livre anunciou nesta quinta-feira (20) a contratação de 5.700 novos funcionários no Brasil ao longo de 2023. A empresa pretende superar a marca de 21 mil profissionais diretos.

O Mercado Livre diz que as áreas de tecnologia e produto devem concentrar a maior parte das vagas. Outros destaques ficam por conta de contratações em logística e no Mercado Pago, o banco digital do grupo.

O site da empresa informa 445 oportunidades disponíveis no momento. Segundo o Mercado Livre, informações sobre abertura de vagas e requisitos para cada posição podem ser encontradas no site da companhia.

Em 2022, a empresa tinha 15.600 funcionários em todo o país. Atualmente, a força de trabalho da companhia no Brasil tem mais de 18.100 contratados.

Em seis países da América Latina, incluindo o Brasil, a companhia deve contratar mais 13 mil trabalhadores. Somente as áreas de tecnologia e produtos devem contratar mais de 1.600 profissionais, cerca de 400 deles apenas no Brasil, encerrando 2023 com mais de 15.500 especialistas na região.