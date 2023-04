SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra Rosa Weber suspendeu o julgamento da revisão do FGTS após a apresentação dos votos do ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso, e do ministro André Mendonça. Barroso defendeu que o FGTS deve ter correção ao menos igual à poupança. Já Mendonça entendeu que a TR é inconstitucional para corrigir o fundo.

O julgamento será retomado na próxima quinta-feira (27).