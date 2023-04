SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa fechou em alta nesta quinta-feira (20), recuperando uma parte das perdas registradas na véspera. As medidas anunciadas pelo governo para tentar impulsionar o crédito ajudaram no movimento, impactando especialmente o setor de varejo. O dólar encerrou o dia com queda, em ajuste após a forte alta desta quarta-feira (19), e seguindo a tendência no exterior.

O Ibovespa registrou avanço de 0,44%, a 104.366 pontos. Na semana, o índice acumulou queda de 1,80%. O dólar comercial à vista recuou 0,49%, a R$ 5,0590. na semana, a moeda americana se valorizou 2,90% ante o real.

Nos mercados futuros, os juros recuaram. Nos contratos com vencimento para janeiro de 2025, a taxa passaram de 12,12% do fechamento desta quarta-feira para 11,96%. Para janeiro de 2027, os juros caíram de 12,09% para 11,94%. Nos contratos para janeiro de 2029, a taxa recua 12,43% para 12,32%.

O Ministério da Fazenda busca estimular a concessão de crédito em um momento de menor apetite das instituições financeiras, cautelosas após o caso Americanas e o cenário internacional, com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor bancário nos EUA e na Europa.

O pacote de medidas estruturais de crédito proposto pelo governo tem três eixos como base: mercado de crédito bancário, mercado de capitais e mercado de seguros. Algumas das iniciativas foram antecipadas pela Folha.

Em uma das medidas, o Ministério pretende apresentar um projeto de lei permitindo o uso de recursos de plano de previdência privada aberta, de seguros, de títulos de capitalização e do Fapi (Fundo de Aposentadoria Programada Individual) como garantia a empréstimos.

Outro pacote do governo para tentar estimular a economia envolve o setor de infraestrutura. A equipe da Mirae Asset afirma que as medidas tentam melhorar a atratividade de concessões públicas, por meio de PPPs (Parcerias Público-Privadas) em diversos segmentos, como rodovias, educação e saúde.

Rodrigo Azevedo, sócio-fundador da GT Capital, afirma que os reflexos positivos das medidas foram sentidos principalmente pelas ações dos setores de varejo e saúde.

A ação ordinária da Hapvida foi o destaque positivo dentro do Ibovespa, com alta de 9,75%. A ordinária da Rede D'Or subiu 3,65%.

No varejo, os melhores desempenhos ficaram com as ordinárias do Grupo Soma (+5,87%), da Petz (+5,45%), do Carrefour (+4,27%) e do GPA (+3,49%).

O cenário político passa a entrar no radar dos investidores, e impedem uma recuperação mais forte do Ibovespa nesta quinta-feira, após a forte queda na véspera.

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta quinta-feira que a divulgação de novas imagens sobre o 8 de janeiro e a consequente demissão do general Gonçalves Dias do comando do GSI configuram uma "nova situação política".

Segundo ele, o governo do presidente Lula (PT) tem orientado os líderes no Congresso Nacional a apoiarem a instalação de uma CPI para investigar os ataques aos três Poderes para, segundo ele, barrar a propagação de falsas teses sobre os atos golpistas daquele dia.

"O grande temor é com o potencial atraso que a comissão provocaria em votações fundamentais para a economia, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária", afirma a equipe da Levante Investimentos.

Nos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego chegaram a 245 mil na semana terminada em 15 de abril, contra uma estimativa de economistas ouvidos pela Bloomberg de 240 mil pedidos. O mercado imobiliário também mostra desaceleração.

Mesmo com os indicadores mostrando uma desaceleração da economia, o ritmo ainda é considerado lento pelos economistas. A Mirae afirma que uma nova alta de 0,25 ponto percentual nos juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano) já é dada como praticamente certa na reunião de maio. Mas um novo aumento pode acontecer também em junho.

Guilherme Sahadi, diretor de investimentos da iVi Technologies, afirma que a temporada de balanços também tem deixado os investidores mais cautelosos no mercado americano.

"A Tesla teve queda de lucro líquido superior a 20% em relação ao mesmo trimestre em 2022. As ações da Netflix também caíram próximas a 5% na semana com resultados de receita vindo abaixo do esperado", lembra Sahadi.

O índice Dow Jones fechou o dia em baixa de 0,33%. S&P 500 e Nasdaq encerraram o dia com quedas de 0,60% e 0,80%, respectivamente.