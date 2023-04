SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia aérea chilena JetSmart vai ampliar o número de voos entre Santiago e Foz do Iguaçu neste inverno para atender o aumento da demanda em relação ao pré-pandemia.

A rota vai passar a ter três voos por semana em julho e agosto, um a mais do que o patamar atual.

De acordo com a CCR, que administra o terminal, cerca de 12 mil chilenos desembarcaram no aeroporto de Foz do Iguaçu no ano passado, o triplo do registrado em 2019.

A rota da JetSmart entre Foz do Iguaçu e Santiago foi interrompida com a chegada da Covid em 2020, voltou a funcionar para a temporada de verão no ano seguinte e se tornou regular em 2022.