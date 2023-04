SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) liberou nesta quinta-feira (20) a proposta do edital para viabilizar os estudos de privatização da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia).

O processo de venda da Emae, avaliada em R$ 2,2 bilhões, é tido como um teste para a privatização da Sabesp, joia da coroa do plano de privatização do governo Tarcísio.

Com a liberação do edital, que havia sido suspensa no mês passado, agora, poderão ser contratados os consultores que vão estruturar o processo de venda das ações da companhia.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos afirma que o edital será republicado em breve.