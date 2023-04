SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O iFood anuncia nesta semana a expansão de seu investimento para dar escala à produção de embalagens biodegradáveis desenvolvidas pela growPack, startup que tem parceria com a gigante de delivery desde 2019.

Segundo a empresa, o projeto começa com a fabricação de 500 mil unidades na nova fase e investimento em torno de R$ 500 mil.

Os testes para a produção das bandejas com tampa para o transporte de alimentos feitas de palha de milho e outros materiais compostáveis começaram no ano passado.

Das 30 mil embalagens iniciais, cerca de 18 mil foram distribuídas para restaurantes de Campinas (SP), que estão atuando no levantamento de informações com os consumidores sobre o desempenho do material em critérios como montagem, aparência e temperatura.

A ideia agora é expandir as ações comerciais da fabricante e criar novos moldes para outros tipos de culinária.

com Fernanda Brigatti