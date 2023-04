SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeff Shell, CEO da empresa de mídia NBCUniversal, renunciou ao cargo após uma investigação a respeito de um relacionamento inapropriado com uma mulher no local de trabalho, de acordo com um comunicado divulgado neste domingo (23) pela controladora da companhia, a Comcast. As informações são do jornal The New York Times.

No comunicado, o executivo de 57 anos afirmou que este domingo seria seu último dia na função, e que ele teve uma "relação inadequada com uma mulher da empresa."

O texto divulgado pela NBCUniversal não informa quem substituirá Shell, que estava no posto desde 2020 e tampouco com quem ele se envolveu dentro da empresa.

Mas, em nota aos funcionários, o executivo-chefe da Comcast, Brian Roberts, teria indicado que a equipe liderada por Shell passará a se reportar a Michael Cavanagh, presidente da Comcast.

No comunicado, Roberts disse que o grupo estava desapontado em compartilhar a notícia da saída de Shell, e que a empresa preza por uma cultura de integridade e de respeito entre os funcionários.

A investigação que culminou na saída do executivo começou algumas semanas atrás, depois que uma mulher envolvida no relacionamento apresentou uma queixa, segundo pessoas familiarizadas com as investigações ouvidas pela publicação americana.

O trabalho de investigação foi conduzido por um escritório de advocacia e não era de amplo conhecimento dentro da Comcast, de acordo com relatos colhidos pelo jornal.

Shell manteve suas funções durante as investigações, e tinha presença confirmada no jantar da associação de correspondentes da Casa Branca, em Washington, com sua esposa no próximo sábado (29).