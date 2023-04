SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei, nesta segunda-feira (24) que reduz a taxa de juros nos empréstimos concedidos pela Finep ( Financiadora de Estudos e Projetos) para estimular a inovação e digitalização no país.

Para projetos que utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), a taxa será a TR -cerca de 2% ao ano- e não mais a taxa de mercado -a TJLP, de 7,28% ao ano

A expectativa da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, é que a redução dos juros do FNDCT provoque um forte aumento da demanda por crédito.

A ministra diz que o volume de recursos liberados pela Finep em operações de crédito atingiu R$ 1,1 bilhão em meados de abril, mais do que o dobro do valor desembolsado no mesmo período de 2022.

A medida está alinhada ao discurso do presidente, que pretende baixar os juros da economia. Lula pressiona o Banco Central para a redução da Selic, a taxa básica.

A Finep é uma empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas, sediada no Rio de Janeiro. A empresa é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.