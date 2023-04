SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano), João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (24) após xingar e ameaçar consumidores na internet.

Em carta divulgada à imprensa, o executivo disse que Otávio Brissant, atual general council da empresa, vai assumir a função interinamente. De acordo com Mendes, a decisão passa a valer a partir das 23h59 desta noite.

O executivo afirmou, no entanto, que segue como responsável legal e principal acionista da companhia. "Caso a liderança julgue necessário, estarei disposto full time 24/07 em áreas que acredito agregar mais, como um 'fundador sem função executiva'", escreveu.

O pedido de renúncia ocorre em meio a uma crise de imagem pela qual a Hurb vem passando, e que foi potencializada pelo comportamento agressivo do executivo com clientes.

Em episódio recente, Mendes xingou consumidores, vazou dados pessoais e fez ameaças. "Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pela Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.

A companhia vem enfrentando uma série de relatos de calotes em hotéis e pousadas, que acabam por cancelar as reservas, prejudicando a viagem de milhares de pessoas.

O cliente que foi ameaçado por Mendes, por exemplo, disse estar em um grupo de WhatsApp com mais de 1.000 pessoas que não tiveram passagem aéreas emitidas pela Hurb.

Na carta de renúncia, o CEO admitiu erros e procurou desassociar suas atitudes da imagem da empresa. "Esses recentes acontecimentos, na verdade, foram erros do 'João Ricardo Mendes' e não de uma companhia inteira que é muito maior do que eu."

"Esta é a primeira vez que estou disposto a admitir que preciso separar o João 'Pessoa Física' do João 'Pessoa Jurídica', pois estou prejudicando muitas pessoas, da mesma forma que eu dou meu melhor, fazendo muitas entregas, atitudes assim acabam se tornando um 'zero sum game' [jogo de soma zero]", escreveu.

Mendes encerra a carta citando um trecho de "Till I Colapse", música do rapper americano Eminem, que fala sobre superação e força de vontade.

"Porque, às vezes, você se sente cansado. Se sente fraco. E quando você se sente fraco, você sente vontade de desistir. Mas você tem que procurar dentro de você. Você tem que encontrar aquela força interior e apenas tirar essa merda de você. E encontrar a motivação para não desistir e não ser um desistente. Não importa o quanto você queira, apenas cair de cabeça e colapsar", diz o trecho da música citado pelo CEO, em inglês.