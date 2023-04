SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) divulgou nesta segunda-feira (24) que 115 mil pessoas se inscreveram para o concurso da Petrobras, que será neste domingo (30), a partir das 14h, em todo o país.

São 373 vagas para 12 cargos diferentes, com salário inicial de R$ 3.294,36 e garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90 ?contando com os benefícios. De acordo com o edital, 8% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, e 20% para candidatos que se declaram negros.

A entidade responsável pelo exame já disponibilizou os locais de prova, que pode ser consultado no site (https://security.cebraspe.org.br/PETROBRAS_23_NM/Localhorario/Objetiva/Default.aspx). O candidato precisa digitar o CPF para acessar a página com o endereço.

As inscrições foram encerradas em 17 de março e o cargo com mais candidatos é para atuar na operação. Além das 373 vagas, será formado também cadastro reserva.

Veja abaixo como ficou a relação candidato/vaga para cada carreira:

Cargo - Vagas - Inscritos - Candidato/vaga

Enfermagem do trabalho - 5 - 7.196 - 1.439,2

Inspeção de equipamentos e instalações - 11 - 2.877 - 261,55

Logística de transporte - controle - 6 - 7.947 - 1.324,5

Manutenção - elétrica - 41 - 14.948 - 364,59

Manutenção - instrumentação - 55 - 6.496 - 118,11

Manutenção - mecânica - 66 - 17.099 - 259,08

Operação - 114 - 19.980 - 175,26

Operação de lastro - 24 - 1.270 - 52,92

Projetos, construção e montagem - elétrica - 4 - 1.463 - 365,75

Projetos, construção e montagem - mecânica - 5 - 1.959 - 391,8

Segurança do trabalho - 36 - 17.106 - 475,17

Suprimento de bens e serviços - administração - 6 - 16.950 - 2.825

Fonte: Cebraspe

A prova será realizada neste domingo e terá 40 questões de conhecimentos básicos (matemática e português) e 60 de conhecimentos específicos, que varia conforme a carreira escolhida.

O candidato precisará responder "certo" ou "errado" aos questionamentos feitos no exame. Cada resposta certa dá um ponto, enquanto um erro tira um ponto do candidato. Se não houver marcação ou for assinalada uma resposta dupla, não haverá soma, nem subtração de ponto.

Serão eliminados os concorrentes com:

- Menos de oito pontos em conhecimentos básicos

- Menos de 18 pontos em conhecimentos específicos

- Menos de 30 pontos na soma das duas provas

Caso ocorra empate na pontuação final, os critérios de desempate são os seguintes:

1 - Candidato com 60 anos ou mais

2 - Maior número de acertos em conhecimentos específicos

3 - Maior nota no bloco 1 da prova de conhecimentos específicos

4 - Maior nota no bloco 2 da prova de conhecimentos específicos

5 - Maior número de acertos em conhecimentos básicos

6 - Candidato com maior idade

7 - Candidato que já foi jurado em algum julgamento

O gabarito preliminar será divulgado na próxima segunda-feira (1º), às 19h, e estará disponível até 4 de maio, às 18h. Os recursos poderão ser feitos entre 3 e 4 de maio, e a divulgação do resultado será em 24 de maio.

Os candidatos aprovados terão de passar por exames médico e odontológico, entre 3 e 4 de junho. A lista final de aprovados será anunciada em 10 de julho.