SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ChatGPT agora tem a opção de desligar o histórico de diálogos em suas configurações, anunciou a criadora da IA (inteligência artificial) geradora OpenAI nesta terça-feira (25). Assim, as informações entregues à plataforma deixam de ser aplicadas no treinamento da inteligência artificial e de ser armazenadas pela startup.

Com esse recurso desativado, o ChatGPT perde a habilidade de retomar trechos anteriores do diálogo. O robô fica incapaz, por exemplo, de explicar contradições entre respostas ou de assumir o estilo de personagens ao longo da conversa.

A OpenAI também anunciou que os usuários podem baixar todos os dados pessoais armazenados pela empresa. A startup afirma que apaga, após 30 dias, as informações compartilhadas em conversas com o ChatGPT.

A desenvolvedora do ChatGPT faz esse anúncio dias depois da autoridade de proteção de dados italiana pedir que a OpenAI se adequasse aos padrões de privacidade do país, sob pena de proibição. Órgãos homólogos de França e Espanha também investigam se a IA geradora de texto viola as respectivas normas locais.

A União Europeia ainda mobilizou um grupo de trabalho para discutir esse assunto.

Os atuais modelos de inteligência artificial são aperfeiçoados com o método de aprendizagem de máquina, em que desenvolvedores entregam dados a um algoritmo para induzi-lo a produzir respostas adequadas.

A OpenAi já disse em anúncios que sua plataforma gratuita serve para coletar a avaliação de usuários sobre o serviço, o que é útil em futuras atualizações.

As interações ainda servem para condicionar a tecnologia a entregar melhores resultados a partir de aprendizado de reforço, técnica na qual a IA ganha precisão nas respostas a partir de tentativa e erro.

A startup de IA afirma que deve lançar nos próximos dias recursos para permitir que assinantes dos pacotes de negócios do ChatGPT adequem seus serviços às demandas de proteção de dados pessoais de seus clientes.

COMO DESLIGAR O HISTÓRICO de conversas com o ChatGPT

Após acessar o ChatGPT com email e senha, clique no botão no canto inferior esquerdo com reticências. Em seguida, selecione a opção "Settings" (opção, em inglês).

Na nova janela, clique no botão "Data controls" (controle de dados) e, depois, desative "Chat history & Training" (histórico de conversa e treinamento).

Para baixar os dados armazenados pela OpenAI, clique na mesma janela em "Export data" (exportar dados). A startup envia por email um arquivo com todas as conversas armazenadas nos sistemas ligados ao ChatGPT.

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) brasileira garante que os usuários tenham direito de acessar dados pessoais armazenados por entidades.