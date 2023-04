BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Índice Nacional de Confiança (INC) monitorado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingiu seu patamar de neutralidade (100 pontos) em abril, após quedas sucessivas.

No mês, o índice registrou queda de 3% em relação a março. Foi a terceira queda mensal no levantamento, puxado principalmente pelas regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

Na avaliação dos economistas da ACSP, nessas regiões, houve uma piora na percepção das famílias em relação à própria situação financeira e à permanência no emprego.

Ainda segundo a pesquisa, a percepção das famílias nessas regiões vem influenciando mais fortemente as quedas no INC.

Na média, as quedas do índice vêm se intensificando devido ao movimento contrário registrado no Centro-Oeste e Sul, onde o bom desempenho do agronegócio injeta ânimo aos consumidores. Nessas áreas, existe mais otimismo dos consumidores sobre a economia.

O levantamento da ACSP é feito em conjunto com a PiniOn e ouviu 1.700 em todas as regiões do país.