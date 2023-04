BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PepsiCo anuncia, nesta quinta-feira (27), a saída de Roberto Azevedo (65) da vice-presidência global da gigante americana de alimentos e bebidas.

Em seu lugar, assumirá Stephen Kehoe. O processo de substituição começará no início de maio e Azevedo deixará a companhia em junho.

O diplomata disse para investidores brasileiros que ainda não está definido seu destino profissional, mas que "pretende continuar se envolvendo em projetos que incentivem o crescimento global da economia verde e ampliação do comércio internacional".

A PepsiCo foi sua primeira experiência na iniciativa privada depois de três décadas na carreira diplomática.

Responsável pela área de questões econômicas e tecnológicas do Itamaraty, ele atuou como principal negociador do Brasil na rodada de Doha. Foi embaixador junto à OMC (Organização Mundial do Comércio) por seis mandatos.

Em maio de 2013, foi eleito diretor-geral da organização, vencendo o mexicano Herminio Blanco -candidato dos EUA e da União Europeia. Tornou-se o primeiro latinoamericano a comandar o órgão. Reelegeu-se após quatro anos de mandato.

Em meados de 2017, recebeu o convite da Pepsi. O cargo, segundo a própria empresa, foi criado especialmente para o brasileiro com a junção das áreas de assuntos políticos, governamentais e de comunicação.

Stephen Kehoe atuou na Pepsi entre 2007 e 2010 como vice-presidente global de comunicação e relações governamentais. Atuou pela companhia na China, onde ajudou a convencer o governo a autorizar a construção de uma fábrica da gigante de bebidas.