RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após anos priorizando a remuneração aos acionistas, a Vale prepara-se para um novo ciclo de crescimento, com foco principalmente no que chama de "metais de transição", aqueles usados na produção de baterias.

A empresa iniciou no fim de 2022 uma reorganização de suas operações, que visa separar os negócios de minério de ferro, seu principal produto, desses outros metais. A companhia convidou Mark Cutifani para presidir um novo conselho de administração voltado a essas operações.

"Estamos criando oportunidades tremendas para destravar valor nos negócios e para crescer", disse o presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, em teleconferência nesta quinta-feira (27) para detalhar o lucro da companhia no primeiro trimestre.

O presidente da Vale disse que a empresa não descarta aquisições para sustentar esse crescimento, mas eventuais decisões nesse sentido dependem da conclusão da reorganização das operações, que criará um veículo para investimentos.

A companhia já falou que estuda abrir capital da nova empresa, mas Bartolomeo diz que essa não é a única opção na mesa. A atração de um parceiro estratégico também está em estudo. "A nova empresa será nossa plataforma de crescimento", afirmou o executivo.

A Vale vem anunciando parcerias com montadoras e outras mineradoras para expandir suas operações de níquel. Em março, por exemplo, fechou acordo com a Ford e a chinesa Zhejiang Huayou Cobalt para o desenvolvimento de um projeto na Indonésia.

Bartolomeo disse que a empresa vê também potencial de crescimento em suas operações de minério de ferro, que no primeiro trimestre enfrentaram restrições logísticas que reduziram as vendas e impactaram negativamente o resultado da empresa.

O lucro da Vale caiu para R$ 9,5 bilhões, cerca da metade do registrado no mesmo período do ano anterior, quando o minério de ferro disparou após o início da Guerra da Ucrânia. O preço de referência para a venda do principal produto da mineradora caiu 11% na comparação entre os trimestres.

Embora a produção de minério tenha crescido 6% em relação aos primeiros três meses de 2023, as vendas de finos de minério caíram 10,6%. O preço médio de venda teve queda de 23,2%, com a redução, no mix de vendas, de produtos com maior prêmio de qualidade.

Bartolomeo disse que o quadro deverá ser revertido ao longo do ano, com o retorno das vendas da produção de maior qualidade. Ele repetiu discurso que acompanhava o balanço, ao dizer que confia que a empresa cumprirá suas metas.