SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foram criados 195.171 empregos com carteira assinada no Brasil no mês de março, apontam dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho.

O QUE ACONTECEU?

O número é o resultado de 2.168.418 admissões e de 1.973.247 desligamentos registrados no mês.

Ao todo, há 42.970.598 brasileiros trabalhando formalmente no Brasil, um aumento de 0,46% em relação ao mês anterior.

Salário médio cai. Os novos contratados recebem, em média R$ 1.960,72, R$ 30,06 a menos do que a média de fevereiro. A redução foi de 1,51%.

O QUE É O CAGED?

Os dados do Novo Caged se referem apenas às vagas com carteira assinada. Como as companhias podem atualizar as informações de contratações e desligamentos de maneira retroativa, os dados podem variar de mês a mês. O levantamento não capta os dados do mercado de trabalho informal, como a Pnad Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por exemplo.

Desde janeiro de 2020, o uso do Sistema do Caged foi substituído pelo eSocial. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores formais por meio do eSocial. Com a mudança, a metodologia do Novo Caged passou a ser composto por informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web.