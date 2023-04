BRASÍLIA, DF E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em menos de um mês, 16% das empresas de São Paulo deixaram de apresentar a guia de informação de apuração do ICMS, a chamada GIA.

O benefício concedido na semana passada pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) é parte de um programa que premia as companhias cujas declarações são entregues sem erros ou pendências.

A ideia do governo é estimular que as 350 mil empresas no estado passem a cumprir suas obrigações para deixar de enviar a guia até o fim do ano.

Pela nova regra em vigor desde o início deste mês, as companhias que receberam o prêmio deverão apresentar apenas a escrituração fiscal digital, arquivo contendo livros fiscais e registros de apuração de ICMS nas operações.

A medida é um movimento do governo para melhorar a relação entre os contribuintes e o estado, plataforma similar à do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, por determinação do presidente Lula, tem a missão de transformar a Receita Federal em um órgão mais educativo e menos punitivo no trato com os contribuintes, especialmente as empresas.