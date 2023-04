SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de segunda-feira (1º), o usuário de rodovias na região noroeste de São Paulo deverá pagar, em média, 9% a menos nas tarifas de pedágio. A redução foi anunciada pelo governo de São Paulo nesta quinta-feira (27).

A queda do preço ocorrerá nos pedágios de sete praças nas regiões de Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A malha tem 442 km e será assumida pela concessionária Eco Noroeste, que substituirá a Triângulo do Sol.

Em compensação, quem usa moto passará a pagar pedágio nos 442 km da região. Até então, os motociclistas eram isentos da cobrança. Não foi divulgado o valor da tarifa a partir de segunda-feira.

De acordo com o governo, os veículos com sistemas automáticos de pagamento ainda devem ter um desconto adicional de 5%.

Quem usa esse sistema também deve ser beneficiado no futuro com um desconto que pode chegar a até 95% para quem trafega pelas mesmas praças de pedágio. Ainda não há previsão para o início desse programa.

CONCESSÃO POR 30 ANOS

O lote Noroeste, que será administrado pela EcoNoroeste, tem 600 km de rodovias e o contrato, válido por 30 anos, prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões.