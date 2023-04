BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Para ajudar a combater a fome nas favelas, o G10, bloco de líderes e empreendedores que atua nas grandes comunidades do país, lançou a campanha "Favela é Agro".

Segundo Gilson Rodrigues, presidente do G10, nesta semana foi instalado em Paraisópolis (SP) o maior painel de mídia exterior do país. Com 850 metros quadrados, ele veicula anúncios da Sodexo e da Stop Hunger.

O objetivo é reverter todo o dinheiro recebido com a publicidade para o programa de alimentação de pessoas carentes.

"Estamos trazendo o maior painel que conseguimos construir, falando sobre agro, fome e má nutrição", disse Rodrigues. "Queremos estimular as empresas a fazerem esse tipo de publicidade."