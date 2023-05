SÃO PAULO, SP (FOLHAPESS) - Miguel Setas, que atuou como CEO da EDP Brasil, fechou sua primeira semana como novo presidente do Grupo CCR. Segundo o executivo, os primeiros dias foram de visitas às linhas 8 e 9 dos trens da ViaMobilidade em São Paulo.

Engenheiro físico de formação, Setas passou os últimos 25 anos atuando como executivo em empresas do setor elétrico e de infraestrutura. Ele foi CEO da EDP Brasil entre 2014 e 2021 e nos últimos dois anos trabalhou na EDP em Portugal.

"Minhas impressões desta primeira semana de trabalho são muito positivas. Iniciei a agenda pelas Linhas 8-9 da ViaMobilidade, pois estou ciente dos desafios que temos com essa operação. E, em breve, quero visitar todas as Unidades, incluindo aeroportos e rodovias. Meu objetivo é conhecer, interagir com as equipes e me integrar rápido, para prosseguir com a nossa agenda de crescimento", disse Setas à coluna.

As linhas do trem paulista são dois dos grandes gargalos que o grupo CCR possui neste momento. Nos últimos meses, após uma série de falhas graves, o Ministério Público pressionou o governo Tarcísio de Freitas para que fossem tomadas medidas contra a companhia, inclusive com o rompimento do contrato de concessão ?vencido pela ViaMobilidade em 2021.

No último dia 17, a companhia apresentou um pacote de investimentos de R$ 87 milhões para melhorias na infraestrutura dos ramais.