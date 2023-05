BRASÍLIA, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem uma posição definida sobre os juros de financiamentos de longo prazo, o BNDES anuncia nesta quarta-feira (3) investimentos de até R$ 1,45 bilhão em seis fundos de investimento em participações (FIPs) de pequenas e médias empresas.

Para isso, o BNDESPar, braço de investimento do banco estatal, lançou um edital de chamamento público para os interessados.

"O banco tem entre seus segmentos prioritários as micro, pequenas e médias empresas e lança mais um instrumento importante, neste momento econômico de aversão ao risco, para que as empresas possam investir gerando emprego e renda", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Pelas regras, o banco vai libera até 25% do valor do fundo selecionado ?o que explica o efeito multiplicador de investimento dessa modalidade.

Pelas projeções, com R$ 1,45 bilhão, os fundos selecionados terão R$ 5,8 bilhões para aplicar em sua área de atuação (empresas de pequeno e médio portes).

Antes dessa nova rodada de investimentos, o banco contabilizava R$ 6,75 bilhões de capital comprometido em 48 fundos, alavancando R$ 25,65 bilhões. Ou seja, a cada real investido pelo BNDESPar, o setor privado (fundos) entrou com outros R$ 3,8.