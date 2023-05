BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou nesta quinta-feira (4) a fazer críticas à maneira como é feita a discussão sobre a taxa de juros no Brasil. O mandatário disse que "todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros" e mandou recado ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

"Como se um homem sozinho pudesse saber mais que a cabeça de 220 milhões de pessoas", afirmou

A declaração é dada um dia após o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manter sua estratégia e manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano, em sua primeira decisão após a apresentação do novo arcabouço fiscal pelo governo Lula.

A afirmação foi feita durante lançamento do Conselho Econômico de Desenvolvimento Social do Exeutivo, que conta com a participação de banqueiros, integrantes de movimentos sociais, empresários, influencers, entre outros.

O petista vem fazendo críticas à taxa de juros do país desde o início do governo. Nesta quinta-feira não foi diferente.

"A federação, a Fiesp, tem muito cuidado pra falar de juros, a federação de comércio, também, a têxtil muito cuidado cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado, ninguém fala de juros", criticou.