RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de transportes, anunciou nesta quinta-feira (4) a criação de um grupo de trabalho com prazo de 60 dias para definir um novo programa de construção de navios em estaleiros brasileiros.

A retomada dos investimentos na indústria naval é uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fomentou em seus primeiros mandatos investimentos bilionários em estaleiros que depois viraram alvo da Operação Lava Jato.

Em sua primeira entrevista após a assumir a empresa, o presidente da Transpetro, Sergio Bacci, disse que o grupo de trabalho vai definir a demanda necessária de navios pela Petrobras, quais os estaleiros têm capacidade de construí-los e quais os custos.

"O Brasil tem pressa, precisamos gerar emprego no país", afirmou o executivo. "Mas tem um detalhe importante a frisar: nós vamos construir navios no Brasil, mas não será a qualquer preço e a qualquer prazo."

Bacci foi diretor do FMM (Fundo de Marinha Mercante) durante governos petistas e depois liderou o sindicato patronal dos estaleiros brasileiros, até ser convidado a presidir a Transpetro pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Ele diz que esteve no TCU (Tribunal de Contas da União) e na AGU (Advocacia Geral da União) para convidá-los a acompanhar o novo programa de compra de navios desde o início. "Temos que ter parâmetros para construir navios no Brasil sem termos problemas."

Ele defendeu ainda que as novas encomendas sejam de "navios verdes", com tecnologias de redução de emissões de gases do efeito estufa.

Durante os primeiros governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Transpetro lançou dois programas de encomendas no país, com um total de 49 navios e 20 comboios hidroviários, que motivaram a reativação e abertura de novos estaleiros.

Ao fim do governo Dilma Rousseff, havia navios e comboios encalhados em canteiros de obras e novos estaleiros, como o EAS (Estaleiro Atlântico Sul), estrela do programa localizado em Pernambuco, entraram em recuperação judicial.

À Operação Lava Jato, executivos confessaram o pagamento de propinas em troca de contratos. O então presidente da Transpetro, o ex-senador Sergio Machado, foi preso e fez colaboração premiada que entregou gravações de conversas com dirigentes do PMDB.

Desde a campanha, Lula tem prometido retomar investimentos na indústria naval, setor que ganhou destaque também na sua primeira campanha vitoriosa à presidência, em 2002, que foi aberta com um vídeo gravado no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis.

"A indústria naval estava quebrada, a gente não fazia sondas. Eu disse que a gente ia fazer e nós fizemos oito estaleiros nesse país", afirmou o então candidato em outubro de 2022, durante ato de campanha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

"Eles dizem que houve corrupção na Petrobras. Quando tem corrupção a gente não prejudica os trabalhadores, a gente prende o corrupto."