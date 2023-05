SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 400 operadores de trem subscreveram abaixo-assinado contra o plano do novo presidente do Metrô de SP, Julio Castiglioni, de treinar funcionários de outras áreas para substituí-los durante greves, revelado pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Eles afirmam que a ideia demonstra falta de respeito com a categoria e negligência com a segurança da população, pois as pessoas que operarão os trens não estarão suficientemente qualificadas para assumir a responsabilidade de conduzir os passageiros.

"No lugar de gastar tempo e dinheiro com desvio de função, o metrô deveria focar em negociar com a categoria, pois isso sim evitaria transtornos a nós e a toda população", diz o texto.

A paralisação ocorrida no final de março irritou profundamente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).