SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eletrobras registrou lucro líquido de R$ 406 milhões no primeiro trimestre de 2023, segundo resultado divulgado na noite desta quinta-feira (4).

A receita líquida atingiu R$ 9,2 bilhões e o Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), de R$ 4,9 bilhões, aumentos de 13% e 44%, respectivamente, em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Segundo a companhia, o resultado foi impactado por eventos decorrentes da capitalização. O principal foram os encargos e a atualização monetária das contribuições à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) e fundos previstas nos novos contratos de concessão de 30 anos.

Ainda segundo o balanço, os destaques do período foram os avanços na reestruturação da companhia.

Devido a um plano de demissão voluntária, a Eletrobras registrou economia de R$ 121,5 milhões no trimestre. Foram demitidas 435 pessoas entre janeiro e março, do total de 2.494 profissionais inscritos.

O balanço informa também que houve a nomeação de executivos de mercado para 11 vice-presidências, que devem trabalhar em questões como comercialização, inovação, gestão e cultura.

Os investimentos realizados cresceram 191% em comparação ao primeiro trimestre de 2022, chegando a R$ 1 bilhão. A área de transmissão de energia teve um aumento de investimento de 97% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, totalizando R$ 472 milhões. A geração de energia recebeu R$ 460 milhões em investimentos no período.

"A Eletrobras está passando por uma grande reestruturação após a sua capitalização, e a ampliação dos investimentos reforça a capacidade de criação de valor desta companhia mais moderna e competitiva, mantendo sua disciplina financeira e o foco em resultados para os nossos stakeholders", disse o presidente da companhia, Wilson Ferreira Junior.

A companhia reduziu as provisões operacionais de R$ 1,9 bilhão para menos de R$ 600 milhões, uma variação de cerca de 70%. No tema dos empréstimos compulsórios, a diminuição, decorrente de acordos judiciais, foi de R$ 120 milhões do estoque da provisão.

Foi realizada a aquisição de 22,9% de participação societária na Santo Antônio Energia (Saesa), totalizando 95,2%. A consolidação da receita de geração da Saesa representou acréscimo de receita de R$ 1.149 milhões. Também foi realizado o descruzamento de participação com a Cemig para deter 98% da UHE Retiro Baixo e 100% da UHE Baguari Energia S.A.

PRIVATIZAÇÃO

A AGU (Advocacia-Geral da União) prepara uma Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal nos próximos dias, questionando a privatização da Eletrobras. A previsão é de que seja protocolada nos próximos dias.

A medida é resultado de uma missão dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ministro Jorge Messias logo no início do governo para tentar ampliar o poder de decisão da União na empresa privatizada em junho do ano passado.