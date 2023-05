SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que a votação do arcabouço fiscal e da reforma tributária ocorrerão ainda neste primeiro semestre no Congresso.

Em entrevista à rádio CBN nesta sexta (5), Haddad deu como certa a aprovação do novo arcabouço fiscal pelos parlamentares, minimizando a derrota do governo Lula na votação do marco do saneamento nesta semana.

"O Ministério da Fazenda nunca recebeu tanto político. Minha agenda está aberta para o Congresso. Eu tenho sentido uma receptividade", afirmou.

"Ficou claro [na questão do saneamento] que o Congresso não ia topar rever por decreto algo que o próprio Congresso aprovou."

Sobre o projeto de reforma tributária, Fernando Haddad afirmou que o governo "não está inventando nenhuma jabuticaba" e procura adotar práticas que estão dentro dos países desenvolvidos.