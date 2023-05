SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez em 12 meses, o preço do aluguel dos apartamentos com apenas um quarto apresentou queda na capital paulista, segundo o monitoramento mensal do site de locação QuintoAndar divulgado nesta quinta-feira (4).

O valor médio do metro quadrado desse tipo de imóvel fechou abril em R$ 56,89, patamar ligeiramente menor em relação ao mês anterior (R$ 57,09).

Vinicius Oike, economista do QuintoAndar, diz que o resultado já era esperado e pode ser atribuído a fatores macroeconômicos, como a alta taxa básica de juros -mantida em 13,75% pelo Banco Central nesta quarta-feira (3).

"É essa conjuntura econômica, que de maneira geral reduz a demanda por aluguel e está se refletindo primeiro nos apartamentos de um dormitório", afirma. Segundo ele, a expectativa é que os preços se estabilizem ou cresçam em variações menores ao longo do ano.

Ao considerar todos os tipos de imóveis, o valor do aluguel em São Paulo cresceu 0,25% no mês passado, na comparação com março, e chegou a média de R$ 44,80. Esse é o maior preço registrado desde o começo da série histórica, em 2019.

Os bairros com os aluguéis mais caros em abril, segundo a plataforma, foram Vila Olímpia, Pinheiros, Santo Amaro, Vila Madalena e Brooklin.

Ainda de acordo com o QuintoAndar, Jardim Éster Yolanda, Jardim Anália Franco, Morumbi, Santo Amaro e Mandaqui tiveram as maiores valorizações nos últimos seis meses.

Tags:

pesquisa