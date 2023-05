SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fleury sofreu um ataque cibernético em "seu ambiente de tecnologia da informação" neste domingo (7). De acordo com Fato Relevante publicado aos seus acionistas e ao mercado em geral, a companhia tenta minimizar os "eventuais impactos em suas operações".

"Estamos gradualmente normalizando nossas operações de forma controlada, com os devidos testes de segurança sendo executados, priorizando a integração automática de sistemas em hospitais em nossos ambientes, que vem ocorrendo de forma gradativa. As Unidades seguem atendendo nossos clientes com sistemas já restabelecidos", afirma o documento.

O Fleury afirma que investiga o ataque, enquanto toma as medidas necessárias para restabelecer o pleno funcionamento de suas operações. Confira mais abaixo o teor completo do Fato Relevante.

Devido ao ataque, pacientes podem enfrentar lentidão no sistema de agendamento e entrega de exames. Alguns procedimentos estão sendo marcados apenas por telefone. Ainda não há informações se dados de médicos e pacientes foram expostos.

Nascido como laboratório de análises clínicas há 96 anos, a empresa é hoje uma organização de saúde com mais de 13 mil funcionários e 3.200 médicos. O Fleury atende atualmente oito estados do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão) e o Distrito Federal.