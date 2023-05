SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu em leve alta nesta segunda-feira (8) após ter acumulado baixa de 2% na semana passada, fechando abaixo dos R$ 5,00 na sexta (5).

Às 9h04 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,10%, a R$ 4,9487 na venda. Na B3, às 9h04 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,25%, a R$ 4,9715.

A Bolsa, por sua vez, acumulou alta de 2,91% na semana e fechou o pregão de sexta a 105.148 pontos, impulsionada por balanços positivos de empresas do país e pelos índices dos Estados Unidos.

A Braskem teve a maior alta da sessão, subindo 23% após a notícias de que a petrolífera Adnoc, dos Emirados Árabes, teria interesse de fazer uma oferta pela petroquímica brasileira. A Petz (15,99%), a Alpargatas (11,98%) e o Grupo Soma (11,23%) vieram em seguida, impulsionadas pela divulgação de seus balanços corporativos.

Os mercados futuros tiveram leve queda, especialmente os de longo prazo, continuando o movimento da véspera após a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Os contratos para janeiro de 2024 foram de 13,21% para 13,19%. Os com vencimento para 2025 caíram de 11,76% para 11,68%, enquanto os para 2026 saíram de 11,41% para 11,33%.

Nos EUA, o Departamento do Trabalho divulgou que foram abertos 253 mil postos de trabalho fora do setor agrícola em abril, acima das expectativas do mercado. A taxa de desemprego caiu para 3,4% no período, ante 3,5% em março.

Após a divulgação dos dados, os índices americanos fecharam em alta. O Dow Jones subiu 1,65%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq tiveram alta de 1,85% e 2,25%, respectivamente.

Com os dados fortes de desemprego, o mercado passa a reforçar a previsão de que Fed (Federal Reserve) deve manter a taxa de juros mais alta por algum tempo.