BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (8) os dois indicados do governo para compor a diretoria do Banco Central.

De acordo com Haddad, Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo da pasta, foi indicado para assumir a diretoria de política monetária da autarquia e o servidor Ailton Aquino dos Santos foi apontado para assumir a diretoria de fiscalização da autarquia.

A indicação se dá em meio a insatisfação do governo com Roberto Campos Neto, presidente do BC, e a escolha deixa aberta a possibilidade de Galípolo futuramente assumir o lugar do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, cujo mandato vai se encerrar em dezembro de 2024.