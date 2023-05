SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-secretário da Fazenda do estado de São Paulo, Felipe Salto foi escolhido Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil.

Além do trabalho na pasta, na gestão Rodrigo Garcia (PSDB), no ano passado, ele também foi reconhecido pela função que exerceu à frente da Instituição Fiscal Independente, no Senado, durante mais de cinco anos.

A sugestão da homenagem foi feita pelo ex-ministro Delfim Netto ao Conselho Superior da Ordem. A indicação foi aprovada por unanimidade. Salto atualmente é economista-chefe da consultora Warren Rena.

Entre os já agraciados com o prêmio em anos passados estão llan Goldfajn, Raul Velloso, Gesner Oliveira, Gustavo Loyola e Persio Arida.