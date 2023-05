SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, se encontram na próxima semana em um evento que discutirá a privatização da Eletrobras.

Como noticiou a Folha de S.Paulo, a AGU, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ingressou junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) com uma ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) questionando a desestatização da Eletrobras.

A intenção de Lula é garantir que a União tenha voto proporcional à sua participação societária na empresa. O desconforto é causado pelo fato de a União deter quase 35% das ações, mas votar no conselho da empresa com apenas 10% das ações.

O "Brasil Hoje", organizado pelo Esfera Brasil, contará também com a presença do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

O encontro ocorre na segunda-feira (15), em São Paulo. Também estarão os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Helder Barbalho (Pará), além de empresários e políticos.