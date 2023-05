SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reações no mercado e no Senado à escolha de Galípolo para diretoria mais importante do BC, Holding Votorantim compra 5% da Hypera, dona de marcas como Engov, Buscopan e Neosaldina, e outros destaques do mercado nesta terça-feira (9).

**AS ESCOLHAS DE HADDAD PARA O BC**

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda (8) os dois indicados do governo para ocupar os cargos vagos na diretoria do Banco Central:

Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, foi escolhido para assumir a diretoria de Política Monetária da autarquia.

- Ailton de Aquino Santos, servidor do BC, foi indicado para a área de Fiscalização. Ele pode ser o primeiro preto a assumir uma diretoria da autoridade monetária.

Enquanto a diretoria de Fiscalização costuma ser ocupada por um funcionário de carreira do BC, por tratar de temas sensíveis às instituições financeiras, a de Política Monetária tende a manter um contato mais próximo com o mercado financeiro.

Haddad buscou ligar o nome de Galípolo a alguém desse campo ?foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021?, dizendo inclusive que a primeira pessoa a sugeri-lo ao BC foi Roberto Campos Neto, presidente da autarquia.

AS REAÇÕES À NOMEAÇÃO DE GALÍPOLO

No mercado, a avaliação foi dividida. Apesar de ser visto como um nome técnico com bom trânsito no governo, parte dos agentes avalia que a indicação é um sinal de interferência política no BC.

O dólar, que vinha em alta durante o dia, acelerou o movimento e fechou com avanço de 1,37%, de volta ao patamar dos R$ 5. A Bolsa subiu 0,85%, apoiada por Vale e Petrobras.

No Senado, Casa responsável por sabatinar os nomeados, a escolha foi elogiada até pela oposição. O presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que o nome "certamente" agrada.

**VOTORANTIM COMPRA 5% DA HYPERA**

A farmacêutica Hypera comunicou ao mercado nesta segunda que a Votorantim comprou 32 milhões de ações e passou a deter 5,11% do seu capital social, marcando a entrada da holding no setor de saúde.

O valor da transação não foi divulgado, mas se considerar o preço do fechamento das ações da Hypera na sexta (5), de R$ 37,45, a operação girou em torno de R$ 1,2 bilhão.

QUEM É QUEM

A Votorantim é uma holding da família Ermírio de Moraes que tem participações tanto em empresas privadas quanto em companhias listadas.

Entre elas, destacam-se Citrosuco (suco de laranja), BV (banco), CBA (alumínio), Auren (energia renovável) e CCR (infraestrutura) ?o último grande investimento anunciado, feito em parceria com a Itaúsa.

A Hypera Pharma vale cerca de R$ 24 bilhões e estreou na Bolsa em 2008.

Em 2020, fez duas grandes aquisições: gastou R$ 1,3 bilhão para comprar a marca Buscopan e desembolsou US$ 825 milhões (R$ 4,1 bi, na cotação atual) pelos ativos latino-americanos da japonesa Takeda (Neosaldina, Dramin).

Outras marcas em seu portfólio são Engov, Zero-Cal, Benegrip, Atroveran, Gelol, Estomazil etc.

MAIS SOBRE FUSÕES E AQUISIÇÕES

Depois de disparar quase 20% durante o dia, as ações da Braskem fecharam em alta de 6,5% nesta segunda após a Novonor, sua controladora, ter comunicado que recebeu uma proposta por sua participação na petroquímica.

Na sexta, os papéis já tinham subido 23% com notícias de que a estatal árabe Adnoc preparava uma oferta pelo controle da companhia.

**'PADRINHO DA IA' TEME TECNOLOGIA**

Para Geoffrey Hinton, considerado como o "padrinho da IA" (inteligência artificial), modelos como o ChatGPT têm conhecimento básico sobre qualquer assunto e, por isso, são 1.000 vezes mais inteligentes do que o ser humano médio.

O pesquisador afirma que deixou o Google no começo do mês por querer mais liberdade para falar sobre as suas preocupações com os riscos da IA.

POR QUE PADRINHO?

Ele desenvolveu nos anos 1980 o algoritmo por trás das atuais redes neurais, o backpropagation (propagação reversa, em inglês). Esse algoritmo permite que as máquinas aprendam a partir de exemplos.

O QUE ELE TEME?

Que as IAs generativas aprendam a desmembrar processos e ganhem objetivos.

"Daí, a tecnologia pode aprender que ter responsabilidade acelera a conclusão da tarefa. Isso pode ensejar um viés pelo controle", ele afirma.

Hinton, porém, não defende uma pausa na IA, como outros pesquisadores e cientistas apoiaram em carta no fim de março.

"Se os EUA parar, como garantir que a China também encerraria suas pesquisas na área ou até criaria armas com isso?", questiona.

"Disputar pela liderança é algo inerente da sociedade capitalista".

**CHINA FAZ 1ª PRISÃO POR IA**

A China prendeu no domingo um usuário por ter usado o ChatGPT para criar notícias falsas, reportou o South China Morning Post nesta segunda.

Embora a plataforma não esteja disponível no país, é possível acessá-la via VPN, ferramenta que mascara a localização do usuário.

Essa é a primeira detenção ligada ao uso de IA generativa no país, segundo o jornal.

A polícia chinesa afirmou que o homem de sobrenome Hang será acusado do crime de perturbação pública, que inclui casos de pessoas que publicaram ou disseminaram notícias falsas na internet.

A primeira notícia falsa a alertar as autoridades datava de 25 de abril e afirmava que nove pessoas tinham morrido em um acidente de trem.

A pena prevista é de cinco anos de detenção, embora o período possa ser estendido a dez anos em casos mais graves.

COMO A CHINA AVANÇA NA IA

As big techs locais, como Alibaba, Baidu, Huawei e Tencent, divulgaram perspectivas de lançamento ou aprimoramentos em suas versões dos chamados grandes modelos de linguagem ?rivais do GPT.

As versões apresentadas por essas empresas têm praticamente as mesmas funções das anunciadas pelas rivais americanas, sendo focadas em conteúdo textual.

Um dos mais avançados é o Ernie Bot, da Baidu, empresa especializada em buscas, que tem formato de conversas à la Bing (Microsoft).

Usar conteúdos da internet local, porém, significa encontrar limitações devido à censura.

Em um teste, o Washington Post questionou o Ernie, da Baidu, sobre o líder do país, Xi Jinping, e recebeu como resposta ser um robô que ainda está aprendendo.

Na sequência, o sistema forçou o recomeço da conversa, relata a publicação americana.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

JUSTIÇA

STF mantém revogação de decreto que reduzia tributos de grandes empresas.Tribunal formou maioria para referendar decisão do ministro aposentado Ricardo Lewandowski.

ELETROBRAS

Ministro diz que contestar privatização da Eletrobras 'não está em pauta neste momento'. Alexandre Silveira afirma que foco da ação do governo no STF é restabelecer proporção dos votos.

BNDES

BNDES dobra limite de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Empresas com faturamento de até R$ 300 mi poderão acessar linha até o fim deste ano.

TWITTER

Twitter vai limpar base de usuários e removerá contas inativas, diz Musk. Plataforma prevê que internautas devem fazer login em contas ao menos uma vez a cada 30 dias.