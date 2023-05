BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O conhecido salmão chileno, que integra a dieta de brasileiros com maior poder aquisitivo, nunca vendeu tanto no Brasil. No ano passado, foram US$ 804 milhões em exportações, uma alta de 33% em relação a 2019, ano em que teve início a pandemia.

Esse desempenho, no entanto, pode sofrer um baque caso a proposta de reforma tributária seja levada adiante.

Uma das propostas é retirar o peixe e outros itens de luxo, como foie gras, queijo brie e o chantilly, da cesta básica para liberar cerca de R$ 1,2 bilhão por ano em isenções sobre esses produtos para beneficiários do Bolsa Família.

Como a reforma corre o risco de não avançar, as chances de que as vendas do salmão continuem em alta são grandes.

O Brasil é o terceiro maior destino das vendas do pescado chileno. Em 2022, foram cerca de 100 mil toneladas, segundo dados da ProChile, instituição voltada à promoção do comércio vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.