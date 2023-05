SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de publicar em rede social um comercial de cerveja criado por inteligência artificial, a produtora londrina Private Island recebeu uma série de comentários de internautas que ora se diziam assustados, ora caçoavam da trama do vídeo.

A propaganda é ambientada no quintal de uma casa, onde um grupo de pessoas com rostos e mãos deformadas faz um churrasco.

Ao decorrer do vídeo, latas de cerveja gigantes e colunas de fogo e fumaça tomam conta do cenário, que dá lugar a uma paisagem apocalíptica. No fundo, a música All Star, da banda Smash Mouth, repete o verso "And they don't stop coming" ("E eles não param de chegar").

"Isso é o trailer de um filme de terror?", comentou um usuário em resposta ao vídeo no Instagram, publicado no fim de abril. "Sonhos têm significados. Os meus sonhos:", escreveu outro internauta em referência ao comercial.

Outros também se mostraram preocupados com as imagens geradas. "Se é assim que a A.I. [inteligência artificial] vê a humanidade, não tenho dúvida que logo tentarão nos destruir", disse um internauta. "A inteligência artificial imperfeita já quer queimar humanos", afirmou outro.

Em seu website, a Private Island afirma que o comercial foi totalmente criado por inteligência artificial e nenhuma pessoa real aparece no vídeo.

"Você não pode lutar contra o futuro -mas provavelmente pode bebê-lo", completa a produtora, que tem em seu portfólio comerciais feitos para marcas como Nike e Adobe.