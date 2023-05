SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marinha abriu processo seletivo com 293 vagas nas escolas de formação da Marinha Mercante no Rio de Janeiro e em Belém (PA).

As inscrições serão abertas às 12h de segunda-feira (15) e irão até as 23h59 de 25 de maio. A taxa custará R$ 65, e a inscrição será feita exclusivamente neste link (https://www.marinha.mil.br/ciaga/node/2298). Os salários não foram divulgados.

De acordo com o edital, divulgado nessa terça-feira (9), serão selecionadas 174 pessoas para o Ciaga (Centro de Instrução Almirante Graça Aranha), no Rio de Janeiro, e 119 candidatos para o Ciaba (Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar), em Belém.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas: prova de conhecimentos, seleção psicofísica, teste de suficiência física e período de adaptação e verificação de documentos. O curso tem início previsto para 29 de janeiro de 2024.

Para participar, o candidato precisa cumprir os seguintes requisitos:

Ter idade entre 17 e 23 anos em 1º de janeiro de 2024 Ter concluído o ensino médio até 29 de janeiro de 2024 Ser solteiro Não ter filho ou dependente Altura entre 1,54 m e 2 m Não ter sido condenado em trânsito em julgado (quando não há mais recursos) Estar em dia com obrigações do serviço militar e da Justiça eleitoral Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site da Marinha, escolher a opção "Inscrições Online", preencher o formulário de pré-inscrição, confirmar e imprimir o boleto bancário com a cobrança da taxa de inscrição, que deve ser paga até 26 de maio

**COMO SERÁ A SELEÇÃO**

A primeira etapa classificatória será a prova de conhecimentos gerais, que também definirá o centro ao qual o candidato concorrerá. Quem fizer o exame nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul irá disputar uma vaga no Ciaga. Já as pessoas que fizerem a prova nas regiões Norte e Nordeste concorrerão por um lugar no Ciaba.

A prova terá 20 questões de múltipla escolha de português, inglês, matemática e física, e uma redação. Cada questão correta soma cinco pontos, e o candidato precisa ter ao menos 50 pontos no exame de conhecimentos gerais e na redação. A prova será realizada nos dias 19 e 20 de agosto, das 10h às 14h (horário de Brasília).

O gabarito preliminar será divulgado em 21 de agosto e o resultado sairá no dia 19 de setembro. Os mil concorrentes com maior pontuação no Ciaga e os 800 melhores colocados no Ciaba se classificam para a próxima etapa.

A seleção psicofísica consiste em uma série de exames médicos entre outubro e novembro deste ano. A organização divulgará em 24 de novembro os convocados para a terceira etapa, que será um teste de suficiência física.

O resultado desta fase será anunciado em 15 de dezembro. A última etapa é o período de adaptação e a verificação de documentos entre 8 e 26 de janeiro de 2024, com o início do curso programado para 29 de janeiro do próximo ano.