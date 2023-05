SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Google anuncia pacote de novidades em IA, recompras de ações batem recorde e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (11).

**BARD EM 180 PAÍSES, NÃO NO BRASIL**

Em sua conferência anual para programadores, o Google fez o anúncio de um pacote de novidades sobre IA (inteligência artificial) para tentar rebater as críticas de que perdeu o bonde dessa tecnologia para a rival Microsoft, financiadora da OpenAI, do ChatGPT.

Entre as novidades, está o lançamento do seu chatbot Bard em 180 países e territórios. O Brasil, porém, não está entre eles. As nações da União Europeia também ficaram de fora.

O gerador de textos que estava disponível para testes nos EUA e no Reino Unido desde 21 de março compreende mais de cem idiomas, incluindo português.

Ele ainda consegue gerar códigos de programação em mais de 20 linguagens e fórmulas para planilhas do Google, segundo a empresa.

Outros novidades de IA anunciadas pelo Google:

- Gmail: receberá a função "me ajude a escrever", que permitirá redigir emails com uma plataforma de IA geradora, similar ao ChatGPT. O Docs também terá um auxiliar de texto.

- Google Fotos: terá o "editor mágico", que usará IA para permitir recortes, colagens e ajuste de cores e brilho, além de mover elementos da imagem e até deslocar o quadro da fotografia.

- Google Maps: um mapa imersivo com imagens do Google Streetview. Será possível antecipar percursos em um cenário tridimensional. A experiência inclui indicadores de qualidade do ar e condições de tempo.

- PaLM2: motor do chatbot aprimorado em relação ao LaMDA, que era usado no Bard. A ferramenta recebeu a nova IA nesta quarta, assim como o Docs.

- Google Lens: IA vai permitir a geração de legendas a partir da análise de imagens. Será possível identificar raças de cachorro e apontá-las no texto, por exemplo.

**IA CRIA COMERCIAL DE CERVEJA ?O RESULTADO É ASSUSTADOR**

Se você está com medo da IA roubar seu emprego, esta notícia pode ser um alívio ?principalmente se sua profissão estiver ligada a comerciais em vídeo.

A produtora britânica Private Island, que já teve como clientes Nike e Adobe, divulgou na última semana uma propaganda fictícia de uma cerveja criada totalmente por inteligência artificial.

O resultado é assustador. São copos de cerveja virando latas gigantes, rostos de pessoas se transformando durante o vídeo e colunas de fogo aparecendo do nada. Tudo isso em um cenário de um típico churrasco americano.

O QUE EXPLICA

O vídeo diz mais sobre a evolução a passos lentos das ferramentas de criação de vídeos a partir de IA do que sobre o potencial da tecnologia em si.

A criação desses modelos parte de uma quantidade de material bem menor do que a utilizada para treinar os robôs de produção de textos e imagens.

Outro entrave é a exigência computacional para rodar essas ferramentas de vídeo, que acaba tornando o processo bem mais caro, escreve o site Arstechnica.

Segundo o portal, a plataforma utilizada para criar a propaganda pode ter sido a Runaway Gen-2, que cria vídeos curtos a partir de comandos escritos.

O trabalho da produtora foi juntar os trechos, colocar trilha e efeitos sonoros.

**RECOMPRAS DE AÇÕES BATEM RECORDE**

As companhias de capital aberto nunca recompraram tantas ações como em 2022, ano de desvalorização das Bolsas mundo afora.

As empresas gastaram US$ 1,31 trilhão (R$ 6,48 trilhões) para ir ao mercado e comprar seus papéis, em uma alta de 22% em relação a 2021, segundo dados reunidos pela gestora Janus Henderson.

ENTENDA

A recompra de ações pode ser uma forma de as companhias remunerarem seus acionistas, assim como acontece com a distribuição de dividendos.

Se a empresa decide cancelar os papéis readquiridos, os acionistas acabam ficando com uma fatia maior da empresa sem gastar mais por isso.

Quando houver a distribuição de dividendos, eles vão ganhar mais proporcionalmente, porque o bolo será dividido entre menos ações.

As companhias ainda podem usar a estratégia para remunerar seus executivos ou deixar os papéis comprados em caixa para uma oportunidade de aquisição futura.

O valor das recompras de ações triplicou nos últimos dez anos, enquanto os dividendos tiveram um aumento de 54% no período, ainda segundo dados fornecidos pela gestora.

O QUE EXPLICA

Os motivos que levam as companhias a recomprar suas ações no mercado são variados, mas o anúncio de tal movimento costuma ser bem visto pelos investidores.

O sinal que passa é o de que a empresa avalia que sua ação está subvalorizada em relação ao que ela considera justo, indicando um potencial de valorização.

Ao contrário dos dividendos, cuja distribuição é tributada na maioria dos países ?o Brasil é uma das exceções?, a recompra de ações não precisa pagar imposto.

**ACORDO DE R$ 1 BI EM AÇÃO DE DESIGUALDADE SALARIAL**

O Goldman Sachs irá pagar US$ 215 milhões (R$ 1,06 bilhão) para encerrar uma ação coletiva que alega que o banco pagou menores salários e limitou promoções a mulheres por causa de seu gênero.

A ação que foi apresentada por duas ex-executivas em 2010 abrange hoje cerca de 2.800 mulheres associadas e vice-presidentes que trabalharam nas unidades da institução.

Ainda conforme o acordo, o banco terá que contratar especialistas independentes para fazer análises sobre avaliações de desempenho e disparidades salariais entre homens e mulheres.

O Goldman estabeleceu em 2020 metas para que 40% dos vice-presidentes sejam mulheres até 2025. Dos atuais sócios e diretores administrativos do Goldman, 29% são mulheres.

Conforme mostrou uma edição da newsletter Folha Carreiras de março, o estudo Women in the Workplace 2022 da McKinsey, feito com 333 instituições americanas, apontou que 1 em cada 4 líderes era mulher, sendo 1 em cada 20 uma mulher negra.

Em sua coluna mais recente no jornal Folha de S.Paulo, a economista Cecília Machado defendeu a política de transparência salarial nas empresas como uma maneira de reduzir as diferenças de remuneração entre homens e mulheres.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

GOVERNO LULA

Governo Lula cede em MP do Bolsa Família para conter bomba de R$ 19 bi. Executivo precisou concordar em abrir a porta para possibilidade de acumular benefícios do governo.

MERCADO

Golpistas burlam identificador de chamadas para se passar por bancos e aplicar fraude. Polícia Civil diz não ter registrado ocorrências registrados sobre casos semelhantes e recomenda que vítimas façam boletim.

JUSTIÇA

Os problemas trabalhistas de um tribunal do trabalho. Processos judiciais e administrativos discutem nomeações ad hoc para função de oficial de justiça.