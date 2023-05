BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator do arcabouço fiscal, deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou nesta quinta-feira (11), que o governo federal precisa "ajudar" e ter um "discurso único" nas discussões sobre o novo mecanismo.

"Estamos também tendo dificuldades em alguns encaminhamentos junto ao governo, porque existem membros, inclusive do PT, que integra o governo, que estão se posicionando contra. Então o governo também precisa ajudar para ter um discurso único e definir quem fala pelo governo nesse processo", afirmou o parlamentar.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, membros do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de legendas como PSOL, Rede e PSB estão discutindo uma versão "light" do texto para liberar gastos.

Entre as sugestões, estão remover o Bolsa Família do limite orçamentário a ser criado pelo texto e permitir um maior crescimento dos gastos.

Cajado se reuniu na tarde desta quinta com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que voltou de viagem ao exterior. Ele afirmou à imprensa que o seu relatório será apresentado aos líderes partidários na próxima segunda-feira (15), em uma reunião com Lira.

A ideia, segundo ele, é que os líderes possam discutir o texto e fazer eventuais ajustes que possam garantir "os votos que precisamos para aprová-lo na Câmara".

