SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ligações de celular da operadora Claro que tenham DDD 61 (Brasília) passarão a ser gratuitas para a Central de Atendimento 135 do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).

O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (11) e amplia assim a opção de gratuidade. Até então, as ligações feitas por telefone fixo ou telefone público não tinham cobrança. Já as ligações feitas por celular têm cobrança de uma ligação local.

De acordo com o INSS, a gratuidade deverá ser estendida em até 30 dias para todo o país. As outras operadoras de celular terão 30 dias para disponibilizar a ligação gratuita no DDD 61 para a central.

O canal de atendimento funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília), e recebeu mais de 40,4 milhões de ligações no ano passado.

Através da Central 135, o usuário pode requerer benefícios, serviços de manutenção, prorrogação dos benefícios e solicitação de benefício por incapacidade temporária. A central também realiza agendamentos, informa sobre revisão e resultados dos pedidos feitos, esclarece sobre pagamentos e ainda serve como ouvidoria.

Já a realização de perícia médica e a avaliação social ou serviços que envolvam o mérito de análises de direitos não podem ser resolvidos pela Central 135.

Além do 135, o INSS divulgou que as ligações para os telefones 158 (Alô Trabalho), 1358 (Regime Próprio de Previdência da União), 0800-730-0888 (eSocial) e 0800-135-0135 (Ordem dos Advogados do Brasil) também passam a ser gratuitas de celular da Claro com DDD 61.

A licitação para contratação do serviço foi aberta em novembro do ano passado. O contrato com a Claro foi assinado em 22 de dezembro e tem duração de 12 meses, com a possibilidade de renovação por mais 60 meses.