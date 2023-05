SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Azul ultrapassou a Latam em passageiros que decolam do Brasil com destino a Miami (Flórida), a principal porta de entrada de brasileiros nos Estados Unidos. A Latam dominava historicamente esse mercado entre os players nacionais, tendo chegado a rivalizar com a American Airlines.

Segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), no primeiro trimestre deste ano, a Azul registrou 48,8 mil passageiros com destino ao aeroporto de Fort Lauderdale, vizinho a Miami (cerca de 45 km de distância de Miami Beach). É lá que a Azul opera seus voos há anos. A Latam, no mesmo período, registrou 45,6 mil passageiros desembarcados no aeroporto internacional de Miami. A Gol vem numa distante terceira colocação (13,6 mil).

O panorama é distinto do verificado antes da pandemia. No primeiro trimestre de 2019, a Latam levou mais de 90 mil passageiros com destino a Miami, enquanto a Azul registrava pouco mais de 35 mil. A Latam se recuperou no pós-pandemia e, apesar dos números mais modestos que os verificados antes da crise sanitária, seguia na frente da Azul até o ano passado.

A inversão de posições se deve ao incremento nas viagens. Enquanto a Latam reduziu rotas, a Azul abriu voos de Belém, Manaus e Recife para Fort Lauderdale.