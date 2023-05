RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço do diesel S-10 nos postos brasileiros caiu pela 14ª semana consecutiva e chegou a R$ 5,57 por litro, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O valor representa uma queda de 2,3%, ou R$ 0,13 por litro, em relação à semana anterior.

O ciclo de baixa reflete cortes promovidos nas refinarias da Petrobras e deve se manter, já que a estatal planeja nova redução na semana que vem. Desde que começou a cair, o preço médio do diesel S-10 ficou 13%, ou R$ 0,82 por litro, mais barato.

O último corte no preço do diesel foi anunciado pela Petrobras no dia 28 de abril. Nesta sexta-feira (12), o presidente da estatal, Jean Paul Prates, sinalizou que nova queda deve ser anunciada na semana que vem, confirmando informações já divulgadas pelo governo.

Segundo informações vazadas pelo governo, o corte no preço do diesel deve ser de R$ 0,10 por litro. A gasolina deve cair R$ 0,30 por litro e o gás de cozinha, R$ 15 por botijão de 13 quilos. Embora confirme a possibilidade, Prates disse à Folha de S.Paulo que os valores são "adivinhação".

"O anúncio oficial é feito pela Petrobras no devido dia e na devida hora, com antecedência inclusive à abertura do mercado financeiro. Não estamos descumprindo essa regra e tudo que estiver saindo de adivinhação de preços, quanto vai baixar quanto não vai, é pura especulação das pessoas"

Eventual corte nos preços responde a recuo das cotações internacionais do petróleo. Segundo dados dos importadores, a gasolina vendida pela estatal está hoje R$ 0,39 por litro acima da paridade de importação. O diesel está R$ 0,28 mais caro.

De acordo com a ANP, o preço médio da gasolina também caiu nos postos, após semanas de estabilidade. Esta semana, o litro da gasolina comum foi vendido, em média, a R$ 5,49, queda de 0,5%, ou R$ 0,03 por litro, em relação à semana anterior.

O preço do etanol hidratado, que vinha em alta, também recuou, para R$ 4,09 por litro. O valor é 1,4%, ou R$ 0,06 por litro, abaixo do verificado na semana passada.

Com impacto da alta na carga tributária após a mudança no modelo de cobrança de ICMS, o preço do gás de cozinha subiu 0,6% na semana, para uma média de R$ 108,84 por botijão de 13 quilos.

A possibilidade de redução do preço desse produto nas refinarias foi celebrada em redes sociais por aliados do governo, incluindo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, antes mesmo de a Petrobras confirmar o corte.

Tags:

ANP