SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A adoção do trabalho remoto em larga escala e de forma permanente foi um dos piores erros da indústria tecnológica, avalia o executivo-chefe da startup criadora do ChatGPT OpenAI, Sam Altman.

"Startups pensaram que não precisariam ter sua equipe reunida para manter a criatividade. Eu diria que esse experimento acabou e as empresas não têm tecnologia suficiente para as equipes trabalhar de casa para sempre, sobretudo em startups", afirmou Altman.

O chefe-executivo por trás do ChatGPT discutiu o futuro da inteligência artificial (IA) e o papel do avanço tecnológico na busca pelo desenvolvimento sustentável em evento da startup de pagamentos Stripe. A empresa foi fundada pelo presidente do braço sem fins lucrativos da OpenAI, Greck Brockman, que deixou a fintech em 2015.

Altman avalia que negócios em fase inicial precisam mais de tempo presencial do que outras empresas. "Quanto mais frágil e cheio de nuances for um conjunto de ideias, mais tempo em grupo é necessário."

Executivos de várias empresas têm pedido que seus funcionários voltem a trabalhar de forma presencial. Encabeçam esse movimento, Bob Iger, da Disney, Howard Schultz da Starbucks e Robert Thomson da News Corp, dona da publicação econômica Dow Jones e da Fox News.

Elon Musk, quando assumiu o Twitter em novembro, também encerrou a política de trabalho em casa da empresa. Musk é defensor de uma política de 70 a 80 horas de trabalho por semana.

O chefe-executivo da empresa de marketing digital Clearlink, James Clarke, diz que trabalhadores remotos sem supervisão podem usar IA para ganhar tempo e assumir vários empregos. A declaração fez parte de um vídeo interno da Clearlink que vazou.

Em levantamento do think tank Pew Research Center divulgado em abril, 56% dos respondentes considera que trabalhar de casa ajuda a terminar o trabalho e cumprir prazos. Outros 37% disseram que esse modelo não ajuda nem atrapalha. O estudo foi divulgado primeiro na revista Fortune.

A plataforma que armazena códigos de programação GitHub manteve o trabalho remoto de forma permanente, após a pandemia, disse o chefe-executivo da empresa, Thomas Dohmke, à reportagem da Folha durante o Web Summit no Rio. A liberdade incentiva a criatividade, de acordo com Dohmke.

Na Meta, funcionários preocupados com a possibilidade de cortes de pessoal reclamam de lideranças que se mudaram a outros países, depois da adoção do home office, conforme noticiou o New York Times.

O presidente-executivo da IBM, Arvind Krishna, afirmou que a empresa vai parar de contratar pessoas para cargos que podem ser substituído por inteligência artificial nos próximos anos. Projeções da empresa indicam que a decisão pode encerrar 7.800 vagas em cinco anos.

Krishna também disse que a pessoa pode ser igualmente produtiva trabalhando de casa, mas isso atrapalha a progressão na carreira.