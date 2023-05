SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-presidente da Light S.A., Octavio Pereira Lopes, disse nesta segunda (15), durante teleconferência de resultados, que, após encontrar uma solução para as dívidas da empresa por meio da recuperação judicial, a companhia mira a antecipação da renovação da concessão que detém no Rio de Janeiro e que vence em 2026.

Na sexta (12), a holding Light S.A. entrou com um pedido de recuperação judicial, que busca uma solução para uma dívida de R$ 11 bilhões, sobretudo por parte de sua subsidiária de distribuição de energia. O pedido foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro nesta manhã.

Lopes afirmou que, agora com a proteção da recuperação judicial, a ideia é negociar com seus credores antes do prazo estabelecido pela legislação. A partir do ano que vem, a empresa já deve abrir diálogo sobre as condições da renovação da concessão, que vai até 2026.

Segundo Lopes, a renovação da concessão marcará uma virada de página nesse histórico de dívidas da Light e permitirá que a distribuidora se mostre saudável para o longo prazo.

O executivo afirmou que o pedido de recuperação judicial foi o melhor caminho encontrado para criar um ambiente saudável de renegociação da dívida e promover a reestruturação financeira da empresa

Lopes disse que a elétrica decidiu pelo pedido de RJ após se deparar com "a belicosidade de um pequeno grupo de credores" que não quis aceitar a renegociação de dívidas. Ao contrário disso, esses credores colocaram até empecilhos, segundo o CEO da Light, o que "poderia colocar em perigo a distribuição de energia no Rio de Janeiro", argumentou.

O executivo explicou que, apesar da melhora do desempenho da Light no primeiro trimestre deste ano, os números reportados não são suficientes para dar sustentabilidade para os próximos balanços, principalmente da Light distribuidora, que está com alto grau de endividamento.

De janeiro a março de 2023, a Light registrou lucro líquido de R$ 107,1 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 106 milhões observado no mesmo período do ano passado. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 538,4 milhões, alta de 24,9% ante igual período de 2022.

O resultado financeiro da companhia também melhorou passando de um resultado negativo em R$ 93,3 milhões no primeiro trimestre de 2022 para R$ 21,7 milhões negativos no mesmo período deste ano.

Lopes ressaltou na teleconferência que a RJ em nada altera o compromisso da Light de se manter adimplente com suas obrigações financeiras para a continuidade da concessão.