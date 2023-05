SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) prepara uma série de medidas voltadas para a chamada classe média baixa. A ideia, de acordo com um integrante do governo, é abrir diálogo com essa parte da população, que ganha entre três e cinco salários mínimos e que foi mais refratária ao PT na eleição presidencial.

Segundo um integrante do governo que participa da discussão do que seria um pacote de boas notícias para esse segmento, todos os programas do governo lançados até agora e que têm efeito imediato beneficiaram o eleitorado mais pobre, já fiel a Lula.

Entre eles estão o Minha Casa, Minha Vida, com foco nas famílias de baixa renda, e o novo Bolsa Família. Seria chegada a hora, portanto, de focar na classe média.

Um dos exemplos citados é um programa que facilite a aquisição de painéis de energia solar. Lula já zerou os impostos federais sobre eles. E deve somar à medida uma linha de financiamento para a aquisição do equipamento, num programa batizado de "Sol para Todos".

Outra iniciativa seria reforçar, no Mais Médicos, o que vem sendo chamado de "Mais Especialistas", em que profissionais de saúde sejam preparados para fazer atendimentos mais complexos e específicos.