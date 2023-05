SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar tinha alta na manhã desta quarta-feira (17) após ter quebrado uma sequência de quedas na véspera. Investidores estão monitorando as negociações para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos e acompanhando a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso brasileiro.

Às 11h15, o dólar subia 0,92%, a R$ 4,952. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras moedas fortes, subia 0,46%.

O relator do texto do arcabouço fiscal, Claudio Cajado (PP-BA), apresentou na segunda-feira (15) seu parecer sobre a proposta, com previsão de aprovação do regime de urgência para o projeto nesta quarta. A expectativa é que a novas regras fiscais sejam votadas na próxima semana.

Cajado afirmou na terça-feira (16) que a proposta prevê sanções administrativas ao presidente da República em caso de descumprimento da meta por parte do governo federal e que a política de valorização do salário mínimo e os recursos para o programa Bolsa Família estarão fora da nova regra.

"Em geral, as mudanças apresentadas trouxeram algum reforço para o cumprimento das regras, porém com certa flexibilização para o crescimento das despesas no curto prazo", avaliou o Bradesco.

Na agenda do dia, também está prevista a divulgação de dados sobre o fluxo cambial semanal do Brasil pelo Banco Central (BC).

Nos Estados Unidos, a Casa Branca informou mais cedo que o presidente Joe Biden continuará a conversar com os líderes do Congresso sobre o limite da dívida no final desta semana e se reunirá com eles novamente ao voltar de uma viagem para participar da cúpula do G7.

Na véspera, o principal parlamentar republicano do Congresso dos EUA, Kevin McCarthy, disse que é possível chegar a um acordo até o final da semana, mas a cautela permanece com o medo de uma iminente inadimplência na maior economia do mundo.

A Bolsa brasileira fechou em queda na terça-feira (16), puxada por um tombo de mais de 20% nas ações da Magalu. Já o dólar teve alta e voltou ao patamar dos R$ 4,90.

O Ibovespa teve queda de 0,77%, chegando aos 108.193 pontos, enquanto o dólar subiu 1,06%, fechando o dia a R$ 4,942.

O índice chegou a registrar ganhos no início do dia, impulsionado especialmente pela Petrobras, que teve alta de 2,41% nas ações preferenciais e 2,48% nas ordinárias após a divulgação de sua nova política de preços de combustíveis.

Pesaram contra o Ibovespa, porém, as ações da Vale, que fecharam em queda de 2,17%, e da Magalu, que caíram quase 23% após a empresa ter reportado prejuízo no primeiro trimestre. As duas companhias estiveram entre as mais negociadas de sessão desta terça.

Os mercados futuros continuaram registrando alta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 foram de 13,30% para 13,31%. Os para 2025 saíram de 11,67% para 11,73%, e os para 2026 subiram de 11,12% para 11,22%.

Já o dólar voltou a subir após ter fechado no menor nível em quase um ano na véspera, apoiado principalmente por dados da economia chinesa e previsões de melhora nos Estados Unidos.

A Agência Nacional de Estatísticas da China informou que a produção industrial no país cresceu 5,6% em abril em relação ao ano anterior. Analistas consultados pela Reuters projetavam alta de 10,9%. Já as vendas no varejo saltaram 18,4% em abril, mas os analistas esperavam por um crescimento de 21,0%.

Além disso, o otimismo sobre a economia americana também apoiou o dólar.

O Departamento de Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo subiram 0,4% em abril, abaixo da estimativa de um aumento de 0,8%. Mas o núcleo das vendas no varejo, um número que exclui automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, se recuperou.

Também nesta terça, o Federal Reserve divulgou que a produção industrial dos Estados Unidos saltou em abril, impulsionada por um aumento na produção de veículos automotores.

As discussões sobre o teto da dívida, porém, seguem levando cautela aos investidores americanos. Parlamentares realizaram uma nova rodada de negociações sobre o assunto, mas ainda não há previsão de quando a situação será solucionada.

Com isso, os índices americanos fecharam em queda. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq caíram 1,01%, 0,64% e 0,18%, respectivamente.